Знаковое место. Как будет выглядеть национальное военное кладбище: эксклюзивные кадры
В Украине продолжается создание Национального военного мемориального кладбища - особого места, которое станет символом уважения и памяти о погибших защитниках. Особое внимание уделяют тому, как будет выглядеть кладбище.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Борьба за память. Как строят национальное военное кладбище и когда начнут захоронения".
Проект, который разрабатывается с 2022 года, предусматривает постепенное захоронение военнослужащих, а в будущем - и ветеранов войны. Согласно информации Министерства по делам ветеранов, на кладбище предусмотрено 136 419 мест, из которых 131 199 - традиционные захоронения, а еще 5 220 - в колумбариях.
Как будет выглядеть мемориал
Проект кладбища базируется на гармоничном сочетании природного ландшафта с современными архитектурными решениями. По словам главного архитектора Сергея Дербина, участок находится в лесной местности, и этот фактор сыграл ключевую роль в формировании концепции. Дизайн мемориала сочетает эстетику военного некрополя с природными особенностями территории.
Визуализация входной группы (фото: Сергей Дербин)
Здания комплекса не будут привязаны к конкретному архитектурному стилю - их облик останется вневременным, что позволит адаптировать пространство к будущим потребностям. Окончательный дизайн ключевых сооружений определят архитектурные конкурсы.
Визуализация сектора захоронений и колумбария (фото: Сергей Дербин)
Ранее в медиа проект сравнивали с Арлингтонским кладбищем в США, однако разработчики отмечают, что украинская военная мемориальная архитектура должна основываться на собственной истории. Главными референсами стали казацкие некрополи, военные кладбища воинов УСС, УГА, УПА, а также украинские мемориалы за рубежом - в частности, кладбище святого Владимира в Канаде и святого Андрея в США.
Визуализация сектора захоронений (фото: Сергей Дербин)
Напомним, 18 июля 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №11271, который направлен на урегулирование ключевых аспектов проведения почетного военного погребального ритуала на территории Национального военного мемориального кладбища.
Также мы писали, что для Национального военного мемориального кладбища шрифтарь Андрей Шевченко создал уникальный шрифт Memoria. Этот эксклюзивный шрифт разработан специально для проекта и не будет доступен в открытом доступе.
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