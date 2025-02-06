Знаковое место. Как будет выглядеть национальное военное кладбище: эксклюзивные кадры

В Украине продолжается создание Национального военного мемориального кладбища - особого места, которое станет символом уважения и памяти о погибших защитниках. Особое внимание уделяют тому, как будет выглядеть кладбище.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Борьба за память. Как строят национальное военное кладбище и когда начнут захоронения".

Проект, который разрабатывается с 2022 года, предусматривает постепенное захоронение военнослужащих, а в будущем - и ветеранов войны. Согласно информации Министерства по делам ветеранов, на кладбище предусмотрено 136 419 мест, из которых 131 199 - традиционные захоронения, а еще 5 220 - в колумбариях.

Как будет выглядеть мемориал

Проект кладбища базируется на гармоничном сочетании природного ландшафта с современными архитектурными решениями. По словам главного архитектора Сергея Дербина, участок находится в лесной местности, и этот фактор сыграл ключевую роль в формировании концепции. Дизайн мемориала сочетает эстетику военного некрополя с природными особенностями территории.



Визуализация входной группы (фото: Сергей Дербин)

Здания комплекса не будут привязаны к конкретному архитектурному стилю - их облик останется вневременным, что позволит адаптировать пространство к будущим потребностям. Окончательный дизайн ключевых сооружений определят архитектурные конкурсы.



Визуализация сектора захоронений и колумбария (фото: Сергей Дербин)

Ранее в медиа проект сравнивали с Арлингтонским кладбищем в США, однако разработчики отмечают, что украинская военная мемориальная архитектура должна основываться на собственной истории. Главными референсами стали казацкие некрополи, военные кладбища воинов УСС, УГА, УПА, а также украинские мемориалы за рубежом - в частности, кладбище святого Владимира в Канаде и святого Андрея в США.



Визуализация сектора захоронений (фото: Сергей Дербин)