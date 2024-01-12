Знак дієвого ефекту. В ОП пояснили заклики Росії до переговорів й ядерні погрози

Російське скиглення щодо переговорів з Україною та ядерні погрози окремих осіб є проявом ефективної дії ЗСУ та західних санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Серед голових меседжів, які поширює сьогодні Росія:
"Не говоритимемо про очевидну психічну неадекватність авторів такої "дипломатичної стратегії". Також не даватимемо оцінку суб’єктності самого Медведєва. Відзначимо очевидну слабкість, істеричність, бажання отримати передишку, які проглядаються в цих російських повідомленнях", - додав Подоляк.
Як відзначив радник голови Офісу президента, якщо оцінювати об'єктивно, економіка Росії продовжує зазнавати суттєвих втрат від санкційного тиску, що обмежує її змогу фінансувати війну в достатньому для такої інтенсивності обсязі. Зокрема:
"Дайте нам паузу, зупиніть тиск, ми хочемо переформатування, накопичення!", - буквально волає Кремль. Для України та її союзників це знак дієвого ефекту, що мають спротив ЗСУ та західні санкції. У цей критичний момент удари по окупантах та економічні обмеження треба лише посилювати. Це єдина дорога до миру. Все інше – шлях до масштабування війни", - відзначив Подоляк.
Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.
Для відновлення переговорів Росія повинна:
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