Знак дієвого ефекту. В ОП пояснили заклики Росії до переговорів й ядерні погрози

Серед голових меседжів, які поширює сьогодні Росія:

вимога до всіх "негайно розпочати перемовини про перемир'я", "примусити Україну відмовитись від спротиву";

чергові неадекватні погрози застосувати ядерну зброю, які висловлює заступник голови Ради безпеки Дмитро Медвєдєв.

"Не говоритимемо про очевидну психічну неадекватність авторів такої "дипломатичної стратегії". Також не даватимемо оцінку суб’єктності самого Медведєва. Відзначимо очевидну слабкість, істеричність, бажання отримати передишку, які проглядаються в цих російських повідомленнях", - додав Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, якщо оцінювати об'єктивно, економіка Росії продовжує зазнавати суттєвих втрат від санкційного тиску, що обмежує її змогу фінансувати війну в достатньому для такої інтенсивності обсязі. Зокрема:

інфраструктура російських регіонів руйнується зсередини;

армія ворога зазнає втрат.

"Дайте нам паузу, зупиніть тиск, ми хочемо переформатування, накопичення!", - буквально волає Кремль. Для України та її союзників це знак дієвого ефекту, що мають спротив ЗСУ та західні санкції. У цей критичний момент удари по окупантах та економічні обмеження треба лише посилювати. Це єдина дорога до миру. Все інше – шлях до масштабування війни", - відзначив Подоляк.

Переговори з Росією

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна: