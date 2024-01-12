Знак действенного эффекта. В ОП объяснили призывы России к переговорам и ядерные угрозы

Среди главных месседжей, которые распространяет сегодня Россия:

требование ко всем "немедленно начать переговоры о перемирии", "заставить Украину отказаться от сопротивления";

очередные неадекватные угрозы применить ядерное оружие, которые высказывает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Не будем говорить об очевидной психической неадекватности авторов такой "дипломатической стратегии". Также не будем давать оценку субъектности самого Медведева. Отметим очевидную слабость, истеричность, желание получить передышку, которые просматриваются в этих российских сообщениях", - добавил Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, если оценивать объективно, экономика России продолжает нести существенные потери от санкционного давления, что ограничивает ее возможность финансировать войну в достаточном для такой интенсивности объеме. В частности:

инфраструктура российских регионов разрушается изнутри;

армия врага несет потери.

"Дайте нам паузу, остановите давление, мы хотим переформатирования, накопления!", - буквально взывает Кремль. Для Украины и ее союзников это знак действенного эффекта, который имеют сопротивление ВСУ и западные санкции. В этот критический момент удары по оккупантам и экономические ограничения надо только усиливать. Это единственная дорога к миру. Все остальное - путь к масштабированию войны", - отметил Подоляк.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна: