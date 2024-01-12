Знак действенного эффекта. В ОП объяснили призывы России к переговорам и ядерные угрозы

Российское нытье касаемо переговоров с Украиной и ядерные угрозы отдельных лиц являются проявлением эффективного действия ВСУ и западных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Среди главных месседжей, которые распространяет сегодня Россия:
"Не будем говорить об очевидной психической неадекватности авторов такой "дипломатической стратегии". Также не будем давать оценку субъектности самого Медведева. Отметим очевидную слабость, истеричность, желание получить передышку, которые просматриваются в этих российских сообщениях", - добавил Подоляк.
Как отметил советник главы Офиса президента, если оценивать объективно, экономика России продолжает нести существенные потери от санкционного давления, что ограничивает ее возможность финансировать войну в достаточном для такой интенсивности объеме. В частности:
"Дайте нам паузу, остановите давление, мы хотим переформатирования, накопления!", - буквально взывает Кремль. Для Украины и ее союзников это знак действенного эффекта, который имеют сопротивление ВСУ и западные санкции. В этот критический момент удары по оккупантам и экономические ограничения надо только усиливать. Это единственная дорога к миру. Все остальное - путь к масштабированию войны", - отметил Подоляк.
В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.
Для возобновления переговоров Россия должна:
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