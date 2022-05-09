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Он не знает значения слова "нацист": Маск отреагировал на угрозы Рогозина

Фото: Илон Маск, основатель компании SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Предприниматель Илон Маск отреагировал на недавние угрозы гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Заявил, что последний не знает значения слова "нацист".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Илона Маска.

Что "оскорбило" Рогозина

8 мая Рогозин пригрозил Маску ответственностью за то, что последний помогает Украине оборудованием спутникового интернета Starlink.

Гендиректор "Роскосмоса" отметил, что оборудование было доставлено бойцам "Азов" и морпехам ВСУ в Мариуполе.

"По нашей информации, доставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к поставке "фашистских сил" в Украину средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", – заявил Рогозин.

Маск со своей стороны пошутил о собственной смерти "при таинственных обстоятельствах" и заметил, что Рогозин не знает правильного значения слова "нацист".

"Слово "нацист" означает не то, что он, кажется, думает", – пишет Маск.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в "Роскосмосе" угрожают Маску за то, что он передал Украине сроки спутникового Интернета Starlink.

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