Он не знает значения слова "нацист": Маск отреагировал на угрозы Рогозина

Что "оскорбило" Рогозина

8 мая Рогозин пригрозил Маску ответственностью за то, что последний помогает Украине оборудованием спутникового интернета Starlink.

Гендиректор "Роскосмоса" отметил, что оборудование было доставлено бойцам "Азов" и морпехам ВСУ в Мариуполе.

"По нашей информации, доставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к поставке "фашистских сил" в Украину средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", – заявил Рогозин.

Маск со своей стороны пошутил о собственной смерти "при таинственных обстоятельствах" и заметил, что Рогозин не знает правильного значения слова "нацист".

"Слово "нацист" означает не то, что он, кажется, думает", – пишет Маск.