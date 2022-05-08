ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России угрожают Илону Маску за передачу Украине станций Starlink

Новина українською →
Москва, Воскресенье 08 мая 2022 11:08
В России угрожают Илону Маску за передачу Украине станций Starlink Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В России угрожают миллиардеру и основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску. Там обещают "ответ по-взрослому" за передачу американским предпринимателем Украине терминалов спутникового Интернета Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на заявление гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, которое цитирует "РИА Новости".

"По нашей информации, доставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил в Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", - отметил Рогозин.

Напомним, Илон Маск активно помогает Украине, уже 28 февраля в нашу страну прибыла первая партия оборудования для спутникового интернета-станции Starlink, основная цель сервиса - принести быстрый Интернет в труднодоступные районы.

Добавим, недавно американская компания SpaceX официально зарегистрировала представительство проекта Starlink в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рогозин Роскосмос Илон Маск
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
"Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом