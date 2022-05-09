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Він не знає значення слова "нацист": Маск відреагував на погрози Рогозіна

Фото: Ілон Маск, засновник компанії SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Підприємець Ілон Маск відреагував на нещодавні погрози гендиректора "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. Заявив, що останній не знає значення слова "нацист".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Ілона Маска.

Що "образило" Рогозіна

8 травня Рогозін пригрозив Маску відповідальністю за те, що останній допомагає Україні обладнанням супутникового інтернету "Starlink".

Гендиректор “Роскосмосу” відзначив, що обладнання було доставлено бійцям “Азов” та морпіхам ЗСУ у Маріуполі.

"За нашою інформацією, доставка та передача Збройним силам України абонентських ящиків прийому-передачі інтернету від Starlink здійснювалися Пентагоном. Ілон Маск, таким чином, причетний до постачання “фашистських сил” в Україні засобами військового зв'язку. А за це доведеться відповідати по-дорослому, Ілон, як би ти дурня не вмикав", - заявив Рогозін.

Маск, зі свого боку, пожартував про власну смерть “за таємничих обставин” та зауважив, що Рогозін не знає правильного значення слова “нацист”.

"Слово "нацист" означає не те, що він, здається, думає", - пише Маск.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в "Роскосмосі" погрожують Маску за те, що він передав Україні термінали супутникового Інтернету Starlink.

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