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Мы знаем, кто агрессор. США осудили заявления РФ об "обстрелах" со стороны Украины

Автор: Мария Кучерявец

В Соединенных штатах Америки отреагировали на заявления российской стороны, которая обвиняет Украину якобы в обстрелах ее территории. Там осудили эти действия, подчеркнув, мир знает, кто агрессор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Twitter.

"Как и предполагалось, Россия сейчас распространяет насильственные действия на территории, которую они контролируют, и пытается обвинить в этом Украину. Мир един в своем осуждении циничных и очевидных всем провокаций России. Мы все знаем, кто агрессор - Россия", - говорится в сообщении.

Напомним, в ВСУ опровергли эту информацию российских СМИ о якобы "обстрелах" со стороны Украины территорий рядом с населенными пунктами Ростовской области, назвав ее ложью и провокацией.

Добавим, в Офисе президента отреагировали на эти заявления, назвав их "набором России с операциями под ложным флагом".

Кроме того, МИД также прокомментировали обвинения со стороны РФ, отметив, что, это не украинские снаряды.

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Соединенные Штаты АмерикиРостовская областьВторжение России в Украину