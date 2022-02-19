Это не наши снаряды: Кулеба о фейковых заявлених РФ про "обстрелы" со стороны Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал фейковые заявления России относительно так называемых "обстрелов" оккупированных территорий Донбасса со стороны Украины. Он подчеркнул, что украинскую сторону не интересует эскалация ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время украинского ланча в Мюнхене.

"Ситуация ухудшается каждый час. Мы слышим фейковые заявления РФ об обстрелах со стороны Украины, якобы снаряды разрываются чуть ли не в 100 километре от украинской границы. Но мы не стреляем, это не наши снаряды, нас совсем не интересует дальнейшая эскалация ситуации", - отметил Кулеба.

Отметим, накануне российско-оккупационные войска заявили об "эвакуации" населения ОРДЛО в РФ якобы из-за "угрозы боевых действий со стороны Украины". Уже в течение дня боевики обвинили украинских военных якобы в "обстрелах" восьми населенных пунктов на Донбассе.