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Знадобляться парасольки: де сьогодні чекати дощів з грозами

Київ, Понеділок 04 серпня 2025 07:30
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Знадобляться парасольки: де сьогодні чекати дощів з грозами Фото: в Укргідрометцентрі розповіли про погоду 4 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні у понеділок, 4 серпня, буде дощовитою, але не скрізь. Проте також у деяких областях очікується спека до +34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. На сході і в західних областях дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер північний та північно-західний, 5-10 м/с. На лівобережній частині вітер - 7-12 м/с.

Температура повітря вдень +24 +29 градусів, а на півдні до +34. У Карпатах вдень +18 +23 градуси.
Знадобляться парасольки: де сьогодні чекати дощів з грозами

Погода у Києві

У Києві сьогодні без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у столиці +26 +28 градусів.
Знадобляться парасольки: де сьогодні чекати дощів з грозами

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на цей тиждень. За даними Укргідрометцентру, погода буде дощовитою, але також очікується спека.

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