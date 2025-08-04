Понадобятся зонтики: где сегодня ждать дождей с грозами
Погода в Украине в понедельник, 4 августа, будет дождливой, но не везде. Однако также в некоторых областях ожидается жара до +34.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. На востоке и в западных областях дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.
Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с. На левобережной части ветер - 7-12 м/с.
Температура воздуха днем +24 +29 градусов, а на юге до +34. В Карпатах днем +18 +23 градуса.
Погода в Киеве
В Киеве сегодня без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Столбики термометров днем покажут в столице +26 +28 градусов.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на эту неделю. По данным Укргидрометцентра, погода будет дождливой, но также ожидается жара.