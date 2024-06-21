Знадобляться десятиліття. Буданов розповів, що може зруйнувати пропаганду всередині Росії

Для подолання руйнівного ефекту пропаганди всередині Російської Федерації необхідний форс-мажор, або тривала робота, яка принесене результат через десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирила Буданова .

"Подолати руйнівний ефект пропаганди Кремля всередині Росії зможе або якась форс-мажорна ситуація, або дуже тривала системна робота, яка може дати результат лише через кілька десятиліть", - заявив Буданов.

Як пояснив керівник ГУР, для російського диктатора Володимира Путіна найважливішим є внутрішня стабільність. У зв'язку з цим, щоб контролювати ЗМІ та соціум, Кремль витрачає все, що можна лише уявити. Зокрема це є причиною того, чому Росія не наважується на нову хвилю мобілізації.

За словами Буданова, в питанні протистояння російській агресії, він є прихильником нероздільного підходу сили й дипломатії. Водночас щодо війни в Україні - в цій ситуації неможливий ані корейський, ані молдовський чи німецький сценарії.

Зміна світового порядку

Також керівник ГУР відзначив, що наразі існують усі ознаки руйнації світового порядку, який був створений після Другої світової війни. Зокрема повномасштабне вторгнення Росії стало свідченням того, як людина підірвала систему світової безпеки.

"Або ми всі разом змусимо повернутись до того світового порядку, який був створений і багато років більш-менш усіх задовольняв, або настав час для нового світового порядку", - додав він.