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Суд Гааги попросили видати ордера на арешт пропагандистів РФ і соратників Путіна

Четвер 06 червня 2024 20:33
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Суд Гааги попросили видати ордера на арешт пропагандистів РФ і соратників Путіна Архівне фото: Дмитро Кисельов (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі має провести розслідування щодо низки російських пропагандистів і держслужбовців. Йдеться про найближчих соратників диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Міжнародної федерації прав людини і журнал "Холод".

Правозахисники вважають, що Міжнародний кримінальний суд має розслідувати злочини:

  • пропагандиста Володимира Соловйова;
  • пропагандиста Дмитра Кисельова;
  • співробітника "Комсомольської правди" Сергія Мардана;
  • головного редактора телеканалу RT Маргариту Симоньян;
  • заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва.

Окрім цього правозахисники просять перевірити першого заступника керівника адміністрації президента Олексія Громова, якого вважають відповідальним за пропаганду в російських ЗМІ.

Представники Міжнародної федерації прав людини порівнюють російську пропаганду з кампаніями проти євреїв під час Голокосту, тутсі під час геноциду в Руанді, хорватів або боснійських мусульман під час воєн у колишній Югославії.

При цьому важливо наголосити, що прокуратура Міжнародного кримінального суду на чолі з Карімом Ханом має почати розслідування, після того, як отримають це звернення. А далі прокурор зможе запросити міжнародні ордери на арешт вищевказаних осіб, якщо також дійде висновків щодо вчинення ними злочинів.

Ордери на арешт представників РФ

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вже видавав низку ордерів на арешт російських чиновників і військових через злочини в Україні. Спочатку було видано ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової через депортацію дітей.

Пізніше суд видав ордери на арешт високопоставлених російських військових, а саме Віктора Соколова і Сергія Кобилаша.

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