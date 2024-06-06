Суд Гааги попросили видати ордера на арешт пропагандистів РФ і соратників Путіна
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі має провести розслідування щодо низки російських пропагандистів і держслужбовців. Йдеться про найближчих соратників диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Міжнародної федерації прав людини і журнал "Холод".
Правозахисники вважають, що Міжнародний кримінальний суд має розслідувати злочини:
- пропагандиста Володимира Соловйова;
- пропагандиста Дмитра Кисельова;
- співробітника "Комсомольської правди" Сергія Мардана;
- головного редактора телеканалу RT Маргариту Симоньян;
- заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва.
Окрім цього правозахисники просять перевірити першого заступника керівника адміністрації президента Олексія Громова, якого вважають відповідальним за пропаганду в російських ЗМІ.
Представники Міжнародної федерації прав людини порівнюють російську пропаганду з кампаніями проти євреїв під час Голокосту, тутсі під час геноциду в Руанді, хорватів або боснійських мусульман під час воєн у колишній Югославії.
При цьому важливо наголосити, що прокуратура Міжнародного кримінального суду на чолі з Карімом Ханом має почати розслідування, після того, як отримають це звернення. А далі прокурор зможе запросити міжнародні ордери на арешт вищевказаних осіб, якщо також дійде висновків щодо вчинення ними злочинів.
Ордери на арешт представників РФ
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вже видавав низку ордерів на арешт російських чиновників і військових через злочини в Україні. Спочатку було видано ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової через депортацію дітей.
Пізніше суд видав ордери на арешт високопоставлених російських військових, а саме Віктора Соколова і Сергія Кобилаша.
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