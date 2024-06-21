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Понадобятся десятилетия. Буданов рассказал, что может разрушить пропаганду внутри России

Пятница 21 июня 2024 12:27
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Понадобятся десятилетия. Буданов рассказал, что может разрушить пропаганду внутри России Фото: Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Для преодоления разрушительного эффекта пропаганды внутри Российской Федерации необходим форс-мажор, либо длительная работа, которая принесет результат через десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

"Преодолеть разрушительный эффект пропаганды Кремля внутри России сможет или какая-то форс-мажорная ситуация, или очень длительная системная работа, которая может дать результат только через несколько десятилетий", - заявил Буданов.

Как пояснил руководитель ГУР, для российского диктатора Владимира Путина самым важным является внутренняя стабильность. В связи с этим, чтобы контролировать СМИ и социум, Кремль тратит все, что можно только представить. В частности это является причиной того, почему Россия не решается на новую волну мобилизации.

По словам Буданова, в вопросе противостояния российской агрессии, он является сторонником нераздельного подхода силы и дипломатии. В то же время относительно войны в Украине - в этой ситуации невозможен ни корейский, ни молдавский или немецкий сценарии.

Изменение мирового порядка

Также руководитель ГУР отметил, что сейчас существуют все признаки разрушения мирового порядка, который был создан после Второй мировой войны. В частности полномасштабное вторжение России стало свидетельством того, как человек подорвал систему мировой безопасности.

"Или мы все вместе заставим вернуться к тому мировому порядку, который был создан и много лет более-менее всех удовлетворял, или пришло время для нового мирового порядка", - добавил он.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Международный уголовный суд в Гааге призвали провести расследование против ряда российских пропагандистов и госслужащих. В частности речь идет о, например, Владимире Соловьеве, Дмитрии Киселеве и других.

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ГУР Кирилл Буданов Российская Федерация
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