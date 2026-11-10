Значну частину грошей з'їдає війна: в Росії бізнесу в рази піднімуть штрафи

Російська влада готує масштабне підвищення державних мит для бізнесу, а також запровадження нових платежів. Таким чином, Кремль хоче знайти додаткові гроші для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Міністерство фінансів РФ підготувало відповідні поправки, що передбачають збільшення низки державних зборів уже з 2026 року. Зокрема, для окремих категорій бізнесу платежі зростуть у кілька разів.

Так, максимальний штраф за незаконне підприємництво без реєстрації або ліцензії збільшиться з 300 тисяч до 1,5 млн. рублів. Якщо таке порушення скоєно групою осіб, сума зросте з 500 тисяч до 2,5 млн. рублів.

Також планується посилити покарання за інші економічні злочини:

Ухилення компаній від сплати податків - максимальний штраф зросте з 300 тисяч до 1,5 млн рублів.

- максимальний штраф зросте з 300 тисяч до 1,5 млн рублів. Порушення авторських прав - з 200 тисяч до 1 млн рублів.

- з 200 тисяч до 1 млн рублів. Виготовлення фальшивих грошей групою осіб або у великому розмірі - з 1 млн. до 5 млн. рублів.

- з 1 млн. до 5 млн. рублів. Приховування майна при банкрутстві – з 500 тисяч до 1 млн рублів.

Усього законопроект охоплює понад 30 статей Кримінального кодексу РФ. У Мін'юсті пояснюють необхідність перегляду санкцій тим, що за деякими статтями розміри штрафів не змінювалися понад 20 років.

Скільки Росія планує зібрати на штрафах

Водночас російський уряд суттєво збільшив плани надходжень до бюджету від штрафів. У 2027-2029 роках влада розраховує отримати більше 1,3 трлн рублів, а з урахуванням 2026 ця сума досягне рекордних 1,7 трлн рублів.

Порівняно з попередніми планами, очікувані надходження на 2027 рік збільшили на 27%, а на 2028-й — на 37%.

Додаткові кошти потрібні Москві на тлі зростання військових видатків та дефіциту бюджету.

Згідно зі статтею "Національна оборона" російська влада планує витратити протягом трьох років більше 50 трлн рублів.

Сукупний дефіцит федерального бюджету РФ у 2027-2029 роках прогнозується на рівні майже 15,8 трлн рублів.