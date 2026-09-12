Росія почала урізати зарплати бюджетникам заради виплат новим "СВОшникам", - розвідка

У РФ гроші на підвищення зарплат бюджетникам перенаправляють на виплати військовим, а регіональні бюджети дедалі глибше занурюються в дефіцит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки .

У російських регіонах почали переглядати витрати на зарплати працівників бюджетної сфери. Заплановані підвищення окладів відкладають або скасовують, оскільки місцевій владі потрібні додаткові кошти на виплати людям, яких намагаються залучити до війни проти України.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, через це під скорочення витрат потрапляють, зокрема, вчителі, медики та науковці. Регіональна влада змушена шукати гроші на так звані "непередбачені витрати", пов'язані з фінансовим стимулюванням нових військовослужбовців-контрактників.

Як забирають гроші у бюджетників

Показовою є ситуація в Якутії. Там підвищення окладів працівникам бюджетної сфери на 5,4%, яке мало відбутися з 1 липня, перенесли на осінь.

У відповіді уряду республіки прямо зазначено, що кошти довелося перенаправити на виплати людям, які підписують контракти з російською армією.

При цьому сама Якутія раніше суттєво збільшила одноразову виплату для тих, хто погоджується вирушити на війну проти України. Її розмір зріс із 2,1 млн до 3 млн рублів.

Збільшення таких виплат створило додатковий тиск на місцеву скарбницю. Дефіцит бюджету Якутії лише за перший квартал досяг майже 9,5 млрд рублів. Для порівняння, на весь 2026 рік його планували на рівні 12,75 млрд рублів.

Тобто вже за перші три місяці року регіон використав значну частину запланованого на весь рік "запасу" бюджетного дефіциту.

Де ще скасували підвищення зарплат

Подібне рішення ухвалила влада Ростовської області РФ. Там заплановане на жовтень підвищення зарплат працівникам бюджетної сфери на 4% просто скасували.

Таким чином, у двох російських регіонах кошти, які могли бути спрямовані на збільшення доходів працівників соціальної сфери, опинилися під тиском витрат на залучення нових військових.

У Службі зовнішньої розвідки України наголошують, що такі рішення демонструють, як війна змінює пріоритети російських регіональних бюджетів. Замість запланованого підвищення зарплат влада шукає ресурси для фінансового стимулювання тих, хто погоджується підписати контракт із російською армією.