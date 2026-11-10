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Значительную часть денег сьедает война: в РФ бизнесу в разы поднимут штрафы

05:35 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Значительную часть денег сьедает война: в РФ бизнесу в разы поднимут штрафы Фото: рубль обесценивается (с открытых источников)
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Российские власти готовят масштабное повышение государственных пошлин для бизнеса, а также введение новых платежей. Таким образом Кремль хочет найти дополнительные деньги для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Министерство финансов РФ подготовило соответствующие поправки, предусматривающие увеличение ряда государственных сборов уже с 2026 года. В частности, для отдельных категорий бизнеса платежи вырастут в несколько раз.

Так, максимальный штраф за незаконное предпринимательство без регистрации или лицензии увеличится с 300 тысяч до 1,5 млн рублей. Если такое нарушение совершено группой лиц, сумма вырастет с 500 тысяч до 2,5 млн рублей.

Также планируется ужесточить наказание за другие экономические преступления:

  • Уклонение компаний от уплаты налогов — максимальный штраф вырастет с 300 тысяч до 1,5 млн рублей.
  • Нарушение авторских прав — с 200 тысяч до 1 млн рублей.
  • Изготовление фальшивых денег группой лиц или в крупном размере — с 1 млн до 5 млн рублей.
  • Сокрытие имущества при банкротстве — с 500 тысяч до 1 млн рублей.

Всего законопроект охватывает более 30 статей Уголовного кодекса РФ. В Минюсте объясняют необходимость пересмотра санкций тем, что по некоторым статьям размеры штрафов не менялись более 20 лет.

Сколько Россия планирует собрать на штрафах

В то же время российское правительство существенно увеличило планы по поступлениям в бюджет от штрафов. В 2027–2029 годах власти рассчитывают получить более 1,3 трлн рублей, а с учетом 2026 года эта сумма достигнет рекордных 1,7 трлн рублей.

По сравнению с предыдущими планами ожидаемые поступления на 2027 год увеличили на 27%, а на 2028-й — на 37%.

Дополнительные средства нужны Москве на фоне роста военных расходов и дефицита бюджета.

Согласно статье "Национальная оборона" российские власти планируют потратить в течение трех лет более 50 трлн рублей.

Совокупный дефицит федерального бюджета РФ в 2027–2029 годах прогнозируется на уровне почти 15,8 трлн рублей.

Напомним, согласно данным разведки, Россия начала урезать зарплаты бюджетникам ради выплат новым "СВОшникам".

Также мы писали, что у России есть военные и экономические ресурсы для продолжения войны в течение следующего года.

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