Значно вище норми: кліматологи підбили підсумки теплого лютого в Києві

Середньомісячна температура у Києві в лютому 2023 році становила 0,2 градусів морозу. Це на 2,1 градусів вище кліматичної норми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.
Водночас за лютий в Києві не було оновлено жодного температурного рекорду.
Найхолодніше було 8 лютого, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 10,3 градусів морозу, а найтепліше - 25 числа, коли максимальна температура підвищилась до 9,8 градусів тепла.
"Варто зазначити, що на відміну від календарної метеорологічна зима ще триває", - йдеться в повідомленні.
Опадів в Києві випало 30 мм, що нижче норми (39 мм).
Відзначимо, січень в Києві був аномально теплим, температура перевищала норму на 2,9 градусів, а за місяць було оновлено 16 температурних рекордів, що більше, ніж за весь 2022 рік.
Нагадаємо, середньорічна температура у Києві у 2022 році становила 9,7 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище кліматичної норми. Він посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року.