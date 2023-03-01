Значно вище норми: кліматологи підбили підсумки теплого лютого в Києві

Водночас за лютий в Києві не було оновлено жодного температурного рекорду.

Найхолодніше було 8 лютого, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 10,3 градусів морозу, а найтепліше - 25 числа, коли максимальна температура підвищилась до 9,8 градусів тепла.

"Варто зазначити, що на відміну від календарної метеорологічна зима ще триває", - йдеться в повідомленні.

Опадів в Києві випало 30 мм, що нижче норми (39 мм).