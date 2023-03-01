RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Значительно выше нормы: климатологи подвели итоги теплого февраля в Киеве

Фото: февраль в Киеве был теплым (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура в Киеве в феврале 2023 года составила 0,2 градусов мороза. Это на 2,1 градусов выше климатической нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

В то же время, за февраль в Киеве не было обновлено ни одного температурного рекорда.

Холоднее всего было 8 февраля, когда минимальная температура снизилась к утру до 10,3 градусов мороза, а самое теплое - 25 числа, когда максимальная температура повысилась до 9,8 градусов тепла.

"Стоит отметить, что в отличие от календарной метеорологическая зима продолжается", - говорится в сообщении.

Осадков в Киеве выпало 30 мм, что ниже нормы (39 мм).

Отметим, январь в Киеве был аномально теплым, температура превышала норму на 2,9 градуса, а за месяц было обновлено 16 температурных рекордов , что больше, чем за весь 2022 год.

Напомним, среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине