Значительно выше нормы: климатологи подвели итоги теплого февраля в Киеве

Среднемесячная температура в Киеве в феврале 2023 года составила 0,2 градусов мороза. Это на 2,1 градусов выше климатической нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.
В то же время, за февраль в Киеве не было обновлено ни одного температурного рекорда.
Холоднее всего было 8 февраля, когда минимальная температура снизилась к утру до 10,3 градусов мороза, а самое теплое - 25 числа, когда максимальная температура повысилась до 9,8 градусов тепла.
"Стоит отметить, что в отличие от календарной метеорологическая зима продолжается", - говорится в сообщении.
Осадков в Киеве выпало 30 мм, что ниже нормы (39 мм).
Отметим, январь в Киеве был аномально теплым, температура превышала норму на 2,9 градуса, а за месяц было обновлено 16 температурных рекордов , что больше, чем за весь 2022 год.
Напомним, среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.