Значно менші виплати. Чому не варто звільнятися з ЗСУ після поранення без інвалідності

Спершу отримати групу, а тоді – звільнятися

Якщо військовий отримує групу інвалідності, ще коли офіційно є військовим, і якщо отримує групу інвалідності після звільнення – це означає велику різницю у виплатах, які він потім буде отримувати, каже Тетяна Лебєдєва. До її адвокатської компанії недавно звернувся нещодавно військовий, який зараз перебуває на лікуванні.

"Він каже, що його не списують, тому що у нього "дві руки, дві ноги". Його пораненні візуально не помітні, тому не списують. У іншого була ампутація, але не вище коліна, і за висновком лікарської комісії він все одно був обмежено придатним. Тут ключовий момент в тому, що військовий після поранення має пройти остаточну ВЛК. Після цього ми радимо клієнтам: якщо у вас є реальні проблеми зі здоров’ям, ідіть на ЕКОПФО (колишній МСЕК) для встановлення групи інвалідності. Якщо, звісно, для цього є медичні підстави", – зазначає вона.

Якщо з ВЛК у вас є висновок, що ви обмежено придатні, але при цьому також є висновок ЕКОПФО, де вам дали групу інвалідності, ситуація буде зовсім інша.

"Коли військовий за висновком ВЛК обмежено придатний, це значить, що йому практично у 100% випадках продовжують службу далі. Але є й таке, що й без групи інвалідності військовий за висновком ВЛК взагалі непридатний, і його через непридатність звільняють зі служби", - пояснює різницю адвокат.

В інших випадках буває, що військового вже звільнили, він вже офіційно не в ЗСУ, а через якийсь час пізніше він отримав групу інвалідності. Це буде "звичайна", або "цивільна" інвалідність, по якій військові виплати взагалі не передбачені. Бо офіційно він вже не є на службі.

"У мене був випадок: військового звільнили за станом здоров'я, пройшов певний час, через місяцю він отримав вже "звичайну" інвалідність, і згодом помер. А помер він, звісно, від наслідків поранення, отриманого на війні. До мене приходила його дружина, плакала і казала, що його навіть ховали як цивільного, а не як військового. Такі юридичні нюанси мають велике значення", – пояснює Лебєдєва.

Тому вона завжди каже військовим: поки ви діючий військовий, давайте пробувати добиватися групи інвалідності, якщо у вас стан здоров'я підпадає під критерії її отримання.

"Звісно, якщо для цього є підстави по здоров'ю, то однозначно не варто поспішати звільнятися відразу", – каже фахівець.

Які виплати військовим по інвалідності?

Юридично інвалідність є різна: внаслідок захисту батьківщини, проходження військової служби, а є "звичайна", "побутова". Від цього залежить те, яку суму виплат отримає людина.

Розмір одноразової допомоги визначається залежно від групи інвалідності та її причинного зв’язку. Чи то з виконанням обов’язків військової служби, включно із захистом Батьківщини, чи то безпосередньо з проходженням служби, і розраховується виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

У 2025 році одноразова грошова допомога при встановленні інвалідності, пов’язаної із захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби, становить:

1 група інвалідності – 400-кратний прожитковий мінімум (1 211 200 грн);

2 група інвалідності – 300-кратний прожитковий мінімум (908 400 грн);

3 група інвалідності – 250-кратний прожитковий мінімум (757 000 грн).

Якщо інвалідність пов’язана з проходженням військової служби, одноразова допомога у 2025 році визначається так: