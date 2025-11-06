Значительно меньшие выплаты. Почему не стоит увольняться из ВСУ после ранения без инвалидности

Сначала получить группу, а потом – увольняться

Если военный получает группу инвалидности, еще когда официально является военным, и если получает группу инвалидности после увольнения – это означает большую разницу в выплатах, которые он потом будет получать, говорит Татьяна Лебедева. В ее адвокатскую компанию недавно обратился недавно военный, который сейчас находится на лечении.

"Он говорит, что его не списывают, потому что у него "две руки, две ноги". Его ранения визуально не заметны, поэтому не списывают. У другого была ампутация, но не выше колена, и по заключению врачебной комиссии он все равно был ограниченно пригодным. Здесь ключевой момент в том, что военный после ранения должен пройти окончательную ВВК. После этого мы советуем клиентам: если у вас есть реальные проблемы со здоровьем, идите на ЭКОПФО (бывший МСЭК) для установления группы инвалидности. Если, конечно, для этого есть медицинские основания", – отмечает она.

Если из ВВК у вас есть заключение, что вы ограниченно пригодны, но при этом также есть заключение ЭКОПФО, где вам дали группу инвалидности, ситуация будет совсем другая.

"Когда военный по заключению ВВК ограниченно годен, это значит, что ему практически в 100% случаях продолжают службу дальше. Но есть и такое, что и без группы инвалидности военный по заключению ВВК вообще непригоден, и его из-за непригодности увольняют со службы", – объясняет разницу адвокат.

В других случаях бывает, что военного уже уволили, он уже официально не в ВСУ, а через какое-то время позже он получил группу инвалидности. Это будет "обычная", или "гражданская" инвалидность, по которой военные выплаты вообще не предусмотрены. Потому что официально он уже не находится на службе.

"У меня был случай: военного уволили по состоянию здоровья, прошло определенное время, через месяц он получил уже "обычную" инвалидность, и впоследствии умер. А умер он, конечно, от последствий ранения, полученного на войне. Ко мне приходила его жена, плакала и говорила, что его даже хоронили как гражданского, а не как военного. Такие юридические нюансы имеют большое значение", – объясняет Лебедева.

Поэтому она всегда говорит военным: пока вы действующий военный, давайте пробовать добиваться группы инвалидности, если у вас состояние здоровья подпадает под критерии ее получения.

"Конечно, если для этого есть основания по здоровью, то однозначно не стоит спешить увольняться сразу", – говорит специалист.

Какие выплаты военным по инвалидности?

Юридически инвалидность есть разная: вследствие защиты родины, прохождения военной службы, а есть "обычная", "бытовая". От этого зависит то, какую сумму выплат получит человек.

Размер единовременного пособия определяется в зависимости от группы инвалидности и ее причинной связи. То ли с выполнением обязанностей военной службы, включая защиту Родины, то ли непосредственно с прохождением службы, и рассчитывается исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года.

В 2025 году единовременная денежная помощь при установлении инвалидности, связанной с защитой Родины или выполнением обязанностей военной службы, составляет:

1 группа инвалидности – 400-кратный прожиточный минимум (1 211 200 грн);

2 группа инвалидности – 300-кратный прожиточный минимум (908 400 грн);

3 группа инвалидности – 250-кратный прожиточный минимум (757 000 грн).

Если инвалидность связана с прохождением военной службы, единовременное пособие в 2025 году определяется так: