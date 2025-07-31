Значно більше ста: кількість постраждалих від удару РФ по Києву знову зросла

"За оновленими даними, постраждалими від нічної атаки росіян стали 124 людини. Поранені отримують необхідну допомогу. Рятувальна операція триває", - зазначив Ткаченко.

Він також повідомив, що наразі відомо про 8 загиблих від нічного удару росіян по Києву.

"Внаслідок удару по цьому будинку вже шестеро загиблих, а разом по Києву – 8", - підкреслив начальник КМВА.