Значительно больше ста: количество пострадавших от удара РФ по Киеву снова возросло

Удар по Киеву ночью 31 июля

В ночь на 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву, использовав ракеты и дроны-камикадзе. Наибольшие разрушения понесли Святошинский, Соломенский, Голосеевский и Шевченковский районы.

В Святошинском районе прямым попаданием ракеты полностью разрушен подъезд многоэтажного дома. Из-под завалов до сих пор продолжают доставать пострадавших. На месте удара работают спасатели, медики и все соответствующие службы.

Всего в результате обстрела пострадали более 100 объектов, среди которых не только жилые дома, но и учебные заведения, больницы, детские сады и университет. Часть улиц и проспектов остаются перекрытыми.

По предварительным данным, во время обстрела россияне выпустили более 300 дронов и не менее 8 ракет. Силы ПВО работали, однако часть вражеских целей прорвалась, нанеся значительные разрушения. Существует вероятность применения реактивных дронов, которые трудно перехватывать из-за их скорости.

Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.