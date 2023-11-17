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Значний сніг на заході й дощі з вітром на решті територій: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 18 листопада, у західних областях й місцями у Вінницькій області очікується значний сніг. На решті територій можливі дощі та пориви вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"У західних областях, місцями і на Вінниччині значний сніг, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу; на Одещині значний, на Миколаївщині, вдень на Херсонщині та в Криму помірний дощ; на решті території без істотних опадів", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер північно-східний, 7-12 м/с, на Одещині, вдень у південних, більшості центральних областей та Криму пориви 15-22 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -1 до +3 вночі й від +1 до +5 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -2 до +0 вночі й від +1 до +4 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +3 до +7 вночі й від +7 до +12 вдень;
  • на сході коливатиметься від +0 до +3 вночі й від +2 до +8 вдень.

Фото: погода на 18 листопада (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі -3 - +2 й вдень +0 - +5, а в Києві - вночі +0 - +2 й вдень +2 - +4

Попередження про непогоду 

"18 листопада у західних областях значний сніг, на дорогах ожеледиця; В Одеській області значний дощ. Вночі в регіоні, вдень у південних, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та Криму пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", - пише пресслужба. 

Фото: погода на 18 листопада (meteo.gov.ua)

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Погода в Україні