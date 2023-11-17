Снег на западе и дожди с ветром на остальных территориях: погода на завтра

Завтра, 18 ноября, в западных областях и местами в Винницкой области ожидается снег. На остальных территориях возможны дожди и порывы ветра.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"В западных областях, местами и в Винницкой области значительный снег, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега; в Одесской области значительный, в Николаевской области, днем в Херсонской области и в Крыму умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Одесской области, днем в южных, большинстве центральных областей и Крыму порывы 15-22 м/с.
Температура:
Фото: погода на 18 ноября (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области в Киеве и области
"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью -3 - +2 и днем +0 - +5, а в Киеве - ночью +0 - +2 и днем +2 - +4
Предупреждение о непогоде
"18 ноября в западных областях значительный снег, на дорогах гололедица; В Одесской области значительный дождь. Ночью в регионе, днем в южных, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской областях и Крыму порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый", - пишет пресс-служба.
Фото: погода на 18 ноября (meteo.gov.ua)
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