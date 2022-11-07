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У значній частині Луцька та передмість не буде світла: графік та список вулиць

Фото: у значній частині Луцька та передмість не буде світла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У середу, 9 листопада, з 9:00 до 14:00 у значній частині Луцька буде припинено електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

Півдня без світла залишаться будинки в районі Вишкова, на вулицях Єршова, Конякіна, Гордіюка, Ківерцівської, Соборності, Теремнівської, Кравчука, Молоді, Рівненської, Відродження, Грушевського та прилеглих.

Також у цей час відключення електроенергії буде у селах Липини, Струмівка, Новостав та Голишів.

Крім того, 9 листопада з 9:00 до 21:00 не буде світла у наступних населених пунктах: с. Сапогів, с. Бодяч, с. Гаразджа, с. Лище, с. Новокотів, с. Романів, с. Ботин, с. Верхівка, с. Піддубці, с. Підгайці, с. Крупа, с. Воротнів, с. Борохів, с. Вишневе, с. Прилуцьке, с. Жабка, с. Дачне, с. Діброва, с. Веснянка, с. Олександрія, с. Звірів, с. Мурашище, с. Сокиричі, с. Дідовичі, с. Заброди, с. Конопелька, с. Звози, с. Суськ, с. Славне, с. Заповітне, с. Озеро, с. Гайове та у м. Ківерці: вул. Воровського, Козацька, Чайкіної, Європейська, Медведєва, Мічуріна, Луцька та Свободи.

У "Волиньобленерго" нагадують, що на час припинення електропостачання необхідно вимикати з розеток енергоємні прилади - пральні машини, чайники, бойлери, електроплити, мікрохвильові печі.

Раніше ми писали, що у Луцькуоблаштують 63 пункти обігріву на випадок відсутності газу та електроенергії у місті. У кожному пункті обігріву встановлять печі-буржуйки із поверхнею для приготування їжі.

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