В значительной части Луцка и пригородов не будет света: график и список улиц

Полдня без света останутся дома в районе Вышкова, на улицах Ершова, Конякина, Гордиюк, Киверцовской, Соборности, Теремновской, Кравчука, Молодежи, Ровенской, Возрождения, Грушевского и близлежащих.

Также в это время отключение электроэнергии будет в селах Липины, Струмовка, Новостав и Голышев.

Кроме того, 9 ноября с 9:00 до 21:00 не будет света в следующих населенных пунктах: с. Сапогов, с. Бодяч, с. Гаразджа, с. Лище, с. Новокотов, с. Романов, с. Ботин, с. Верховка, с. Поддубцы, с. Подгайцы, с. Крупа, с. Воротнов, с. Борохов, с. Вишневое, с. Прилуцкое, с. Жабка, с. Дачное, с. Диброва, с. Веснушка, с. Александрия, с. Зверей, с. Муравище, с. Сокиричи, с. Дедовичи, с. Заброды, с. Конопелька, с. Свозы, с. Суск, с. Славное, с. Заветное, с. Озеро, с. Гаево и в г. Киверцы: ул. Воровского, Казацкая, Чайкиной, Европейская, Медведева, Мичурина, Луцка и Свободы.

В "Волыньоблэнерго" напоминают, что на время прекращения электроснабжения необходимо выключать из розеток энергоемкие приборы – стиральные машины, чайники, бойлеры, электроплиты, микроволновки.