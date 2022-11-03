З медиками та інтернетом. У Луцьку розгорнуть понад 60 пунктів обігріву

У Луцьку облаштують 63 пункти обігріву на випадок відсутності газу та електроенергії у місті. У кожному пункті обігріву встановлять печі буржуйки з поверхнею для приготування їжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Луцька Ігоря Поліщука.

Кожен пункт буде забезпечений дизель-генератором. За словами мера, всі пункти обігріву постачатимуть питною водою та базовим набором продуктів харчування. За потреби тут здійснюватиме чергування медичний працівник із базовим набором медикаментів.

"У місті буде організовано кілька точок доступу в інтернет за допомогою Starlink на випадок відсутності мобільного та іншого зв'язку. Такі самі точки доступу будуть у кожному старостинському окрузі", - зазначив Поліщук.

Адреси пунктів обігріву та адреси точок доступу в інтернет за допомогою Starlink будуть оприлюднені з часом.