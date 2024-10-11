Значні дощі та заморозки: де завтра в Україні очікувати негоду

Погода в Україні 12 жовтня буде дощовою. При цьому синоптики прогнозують заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, на сході та заході - мінлива хмарність. У більшості областей пройдуть помірні та значні дощі, а в центральних і південних регіонах можливі грози.

Вітер південно-східний, на Правобережжі - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла на заході та сході. При цьому на Львівщині, Волині та Рівненщині можливі заморозки на ґрунті до -3 градусів.

У решті регіонів вночі буде від +9 до +14 градусів, на півдні до +18. Вдень повітря прогріється до +17 +22 градусів, але в західних, північних і частині центральних областей - лише до +11 +16. На високогір'ї Карпат вночі очікується +2 +7 градуси, а вдень +6 +11.

Погода в столичному регіоні

У суботу на Київщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі пройде значний дощ, а вдень можливі помірні опади. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в області: вночі від +9 до +14 градусів, вдень від +11 до +16.

У Києві вночі та вдень температура коливатиметься в межах +12 +14 градусів. При цьому і ніч на 12 жовтня у столиці очікується значний дощ.