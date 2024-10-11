Дожди и заморозки: где завтра в Украине ожидать непогоду

Погода в Украине 12 октября будет дождливой. При этом синоптики прогнозируют заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

12 октября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, на востоке и западе - переменная облачность. В большинстве областей пройдут умеренные и значительные дожди, а в центральных и южных регионах возможны грозы.

Ветер юго-восточный, на Правобережье - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла на западе и востоке. При этом во Львовской, Волынской и Ровенской областях возможны заморозки на почве до -3 градусов.

В остальных регионах ночью будет от +9 до +14 градусов, на юге до +18. Днем воздух прогреется до +17 +22 градусов, но в западных, северных и части центральных областей - лишь до +11 +16. На высокогорье Карпат ночью ожидается +2 +7 градуса, а днем +6 +11.

Погода в столичном регионе

В субботу в Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет значительный дождь, а днем возможны умеренные осадки. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в области: ночью от +9 до +14 градусов, днем от +11 до +16.

В Киеве ночью и днем температура будет колебаться в пределах +12 +14 градусов. При этом и ночь на 12 октября в столице ожидается значительный дождь.