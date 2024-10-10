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На Україну насувається холодний атмосферний фронт: яку погоду очікувати завтра

Четвер 10 жовтня 2024 13:22
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На Україну насувається холодний атмосферний фронт: яку погоду очікувати завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У пʼятницю, 11 жовтня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Він принесе дощі та значне похолодання в західні області країни.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

Згідно з прогнозами, до вечора п'ятниці дощова погода розшириться на Житомирську, Вінницьку, Київську області, а також західні райони Черкащини.

Попри це, решта території України ще матиме суху погоду. Температура в південних та центральних областях залишатиметься найвищою - до +20...+25 градусів, на сході країни - +20...+23 градуси, а на півночі - +19...+21 градус.

У західних регіонах температура знизиться до +12...+16 градусів, однак у Чернівецькій та Хмельницькій областях ще збережеться тепліше повітря - до +19 градусів.

У неділю, 13 жовтня, атмосферний фронт пройде по всій території України, і холодне повітря охопить всі області. Така різка зміна погоди, особливо восени, може негативно позначитися на здоров'ї, зокрема, спричинити загострення хронічних захворювань.

Погода у столичному регіоні

У Києві 11 жовтня очікується суха погода протягом дня, але ввечері столиця потрапить під вплив холодного фронту, що супроводжуватиметься невеликими дощами.

Опади посиляться в ніч на 12 жовтня, коли температура повітря знизиться до +11...+12 градусів.

Синоптик Наталія Діденко раніше попереджала про різке похолодання та інтенсивні дощі, які очікуються в Україні найближчими вихідними.

Водночас 10 жовтня переважно без опадів, за винятком Криму та Херсонщини, де можливі короткочасні дощі та грози.

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