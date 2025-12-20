"Значна шкода": розвідка Британії оцінила удар СБУ по субмарині в Новоросійську

У розвідці нагадали, що удар по підводному човні стався в ніч із 14 на 15 грудня. Українські сили атакували підводним дроном субмарину класу "Варшавянка" на військово-морській базі в Новоросійську. Йдеться про корабель, який застосовувався для атак ракетами "Калібр" по Україні.

"Удар, нанесений за допомогою дрона Sub Sea Baby, ймовірно, завдав значної шкоди підводному човну, залишивши його нездатним самостійно плавати або виконувати завдання. Цей підводний човен є платформою, здатною нести ракети "Калібр", яку використовували для ударів по цілях в Україні", - ідеться в публікації.

Також у розвідці додали, що станом на 18 грудня, уражена субмарина, як і раніше, перебувала в порту в тому самому положенні, як і в момент удару.

При цьому інші російські кораблі "були розосереджені з військово-морської бази Новоросійськ як запобіжний захід для зниження ризику можливих подальших українських ударів".

"Успішний удар України, який прорвав багаторівневу оборону Новоросійська, наочно демонструє стрімкий розвиток майстерності та можливостей морських сил України, зокрема у використанні безпілотних систем", - йдеться у звіті.

За підсумком у британській розвідці дійшли висновку, що цей удар може "значно підірвати впевненість російського військового керівництва в заходах захисту Чорноморського флоту Росії".