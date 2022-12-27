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Значна лавинна небезпека: українців просять не ходити в гори

Фото: українців закликають не ходити в гори через значну лавинну небезпеку (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Протягом 27-28 грудня на високогір'ї Івано-Франківської прогнозується лавинна небезпека, тому українцям варто утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Повідомляється, що сьогодні на високогiр'ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв'язку з відлигою та опадами.

Також можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Від походів на високогір'я варто утриматися.

Окрім того, завтра на високогiр'ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей прогнозують помірну сніголавинну небезпеку (2 рівень).

Нагадаємо, сьогодні у більшості регіонів України йтиме сніг та дощ, також прогнозуються пориви вітру.

РБК-Україна повідомляло, що синоптики оновили прогноз погоди на Новий рік.

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