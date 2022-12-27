Значительная лавинная опасность: украинцев просят не ходить в горы

Сообщается, что сегодня на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей ожидается снеголавинная опасность (3 уровень) в связи с оттепелью и осадками.

Также возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. От походов на высокогорье следует воздержаться.

Кроме того, завтра на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей прогнозируют умеренную снеголавинную опасность (2 уровень).

Напомним, сегодня в большинстве регионов Украины будет идти снег и дождь, также прогнозируются порывы ветра.

РБК-Украина сообщало, что синоптики обновили прогноз погоды на Новый год.

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