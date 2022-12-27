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Погода сьогодні буде "некомфортною". Синоптик назвала причину

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Україна, Вівторок 27 грудня 2022 07:00
Погода сьогодні буде "некомфортною". Синоптик назвала причину Фото: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 27 грудня, на більшій частині території йтиме сніг та дощ. Очікуються пориви вітру, тому погоді навряд чи можна буде порадіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Опади

"Дощ та мокрий сніг охоплять більшість нашої території. Та й взагалі, погода завтра буде некомфортною, бо до опадів приєднається рвучкий, часом сильний, вітер", - розповіла вона.

Температура

Максимальна температура повітря в більшості областей становитиме +3+9 градусів, на північному сході та сході свіжіше, +1+3 градуси.

Погода у Києві

  • сьогодні у столиці йтиме переважно дощ;
  • вітер очікується рвучкий, до сильного;
  • температура вдень близько +5 градусів.

Як повідомлялось, у четвер, 20 жовтня, у Карпатах зафіксували серйозне зниження температури. Показники на градуснику показали до -8 градусів.

Нагадаємо, в Україні 18 вересня випав перший сніг. У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір.

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