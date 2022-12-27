Погода сьогодні буде "некомфортною". Синоптик назвала причину

Фото: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на сьогодні (GettyImages)

Сьогодні, 27 грудня, на більшій частині території йтиме сніг та дощ. Очікуються пориви вітру, тому погоді навряд чи можна буде порадіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.