Значима сила Європи. В українських бригадах понад 100 танкових батальйонів, - Зеленський

В українських бойових бригадах уже діє понад 100 танкових батальйонів. Мова про досвідчені підрозділи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.
Голова української держави зазначив, що хоробрість і влучність українських воїнів-танкістів, вогнева міць і маневреність танків мають значення для захисту українських позицій і знищення окупантів та їхніх укріплень.
Він уточнив, що нагородив найкращих українських танкістів, які проявили себе в захисті української держави і позицій.
Варто зауважити, що в різних арміях структура може відрізнятися, але зазвичай танковий батальйон включає:
Танковий батальйон виконує ключові бойові завдання: він здатний вести наступальні та оборонні дії, проривати оборону супротивника, підтримувати піхоту та інші підрозділи. Крім того, такі частини застосовуються для контратак і прикриття стратегічно важливих напрямків.
За чисельністю танковий батальйон зазвичай налічує від 300 до 500 військовослужбовців. Конкретна кількість залежить від країни та організаційної структури збройних сил.
До слова, у липні стало відомо, що Канада надасть 15 млн доларів на ремонт українських танків Leopard 2.