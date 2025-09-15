Значимая сила Европы. В украинских бригадах более 100 танковых батальонов, - Зеленский

В украинских боевых бригадах уже действует более 100 танковых батальонов. Речь об опытных подразделениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.
Глава украинского государства отметил, что храбрость и меткость украинских воинов-танкистов, огневая мощь и маневренность танков имеют значение для защиты украинских позиций и уничтожения оккупантов и их укреплений.
Он уточнил, что наградил лучших украинских танкистов, которые проявили себя в защите украинского государства и позиций.
Стоит заметить, что в разных армиях структура может отличаться, но обычно танковый батальон включает:
Танковый батальон выполняет ключевые боевые задачи: он способен вести наступательные и оборонительные действия, прорывать оборону противника, поддерживать пехоту и другие подразделения. Кроме того, такие части применяются для контратак и прикрытия стратегически важных направлений.
По численности танковый батальон обычно насчитывает от 300 до 500 военнослужащих. Конкретное количество зависит от страны и организационной структуры вооруженных сил.
К слову, в июле стало известно, что Канада предоставит 15 млн долларов на ремонт украинских танков Leopard 2.