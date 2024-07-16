Попросять виселитися. В Угорщині змінюють правила для українських біженців: деталі

Як зміняться правила для українських біженців

Уряд Угорщини ухвалив зміни до законодавства, за якими допомогу із житлом українським біженцям надаватимуть залежно від регіону, звідки вони прибули чи де їхнє постійне місце проживання.

Із 21 серпня право на отримання субсидованого житла за будь-яких обставин матимуть лише українці, які прибули з територій України, які уряд Угорщини визнав такими, що зазнали впливу війни.

Зокрема, у липні до переліку таких областей увійшли:

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Запорізька область;

Київська область та м. Київ;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Чернігівська область;

Луганська область;

Житомирська область;

Автономна Республіка Крим та м. Севастополь.

До переліку областей, жителі яких можуть претендувати на безкоштовне житло в Угорщині, не увійшли західні регіони України.

Під час подання заяви на отримання субсидованого житла біженців попросять надати посвідчення особи, паспорт або довідку про реєстрацію місця проживання, які підтверджують їхнє місце проживання в Україні.

Біженці з інших регіонів зберігатимуть право на субсидоване житло до 20 серпня.

Фото: Підтримка українських біженців в Угорщині (gettyimages.com)

Хто має право на отримання безкоштовного житла

Ті, хто мають право на тимчасовий захист, можуть отримати субсидоване житло упродовж місяця після прибуття до Угорщини – навіть без реєстрації статусу захисту.

"У цьому випадку ваше житло буде надано муніципалітетами або угорською благодійною службою Мальтійського ордену, і воно буде включати безкоштовне харчування. Вам не доведеться нести жодних витрат на проживання", - пояснюють на сайті УВКБ ООН в Угорщині.

Щоб мати право на субсидоване житло і через місяць, за цей час треба зареєструвати тимчасовий захист. Тоді реєстрація дає право на ще один місяць проживання у субсидованому житлі.

Після закінчення одного місяця право на субсидоване житло матимуть лише ті, хто підпадає під одну з категорій вразливості (за умови проживання на території, що постраждала від війни):

неповнолітні (до 18 років);

один з батьків дитини до 18 років при проживанні в одній сім'ї з нею;

вагітні,

люди з інвалідністю;

люди старші 65 років.

Зазначається, що після 21 серпня 2024 року власники житла не отримуватимуть державних субсидій на розміщення інших категорій біженців, тому людей можуть попросити виселитися.

Уряд не надаватиме альтернативних варіантів розміщення (наприклад, державних колективних притулків). Однак, ті, хто працює в Угорщині, зможуть отримати підтримку від свого роботодавця.

До слова, прибуваючи з України до Угорщини, можна звернутися до організацій, які допоможуть на кордоні: з їжею, юридичною допомогою, пошуком транспорту, житлом, предметами першої необхідності та іншими потребами. Під час перетину кордону можна запитати дорогу до найближчого пункту допомоги.