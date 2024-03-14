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Медицина в Угорщині: з якими проблемами стикаються українські біженці

Угорщина, Будапешт, Четвер 14 березня 2024 08:35
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Медицина в Угорщині: з якими проблемами стикаються українські біженці Фото: Українські біженці в Угорщині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці в Угорщині стикаються із проблемами у доступі до медичної допомоги. Багато хто їздить до України, щоб відвідати лікарів.

Які перешкоди для отримання медичних послуг називають українські біженці в Угорщині, РБК-Україна розповідає з посиланням на reliefweb.int.

Більшість біженців мають потреби, пов'язані зі здоров'ям

Міжнародна організація з міграції (МОМ) провела опитування українських біженців в Угорщині про їхні медичні потреби у цій країні. Із січня по грудень 2023 року участь у дослідженні взяли 1398 людей у 5 регіонах. 81% учасників опитування були жінки (53% – віком 18-39 років).

Чверть (24%) опитаних прибули до країни із принаймні з однією дитиною віком 5-17 років, а 10% – із малюком до 4 років. Водночас п'ята частина родин біженців проживають принаймні з однією людиною старше 60 років.

Водночас дослідження виявило, що 90% опитаних мають хронічні або важкі хвороби, 14% – проблеми із зором. 9% – жінки, як годують груддю або вагітні.

Медицина в Угорщині: з якими проблемами стикаються українські біженці

Фото: П'ята частина родин біженців проживають з людиною старше 60 років (gettyimages.com)

Що перешкоджає отримати медичну допомогу в Угорщині

До пріоритетних потреб біженців входять медичні послуги (26%) та ліки (18%). Психологічну підтримку потребують 5% біженців.

Три чверті (75%) тих, хто відповів на запитання про перешкоди до медичної допомоги, вказали на мовний бар'єр як головну проблему. Це стосується 76% жінок та 67% чоловіків. Також респонденти вказали на такі проблеми:

  • вартість медичних послуг – 39% опитаних;
  • відсутність документів – 28%;
  • великі черги – 28%;
  • дискримінація – 17%;
  • недоступність послуг – 14%;
  • відсутність транспорту до закладів охорони здоров’я – 6%.

Серед тих, хто вказав витрати як перешкоду для отримання медичної допомоги, 57% працездатні, але з них лише 37% мали роботу.

Дослідження виявило, що переважна більшість (70%) респондентів в Угорщині платять за медичні послуги та ліки, і лише третина (30%) не несуть жодних витрат.

Медицина в Угорщині: з якими проблемами стикаються українські біженці

Фото: Чверть біженців їздять до України до лікарів (gettyimages.com)

Скільки біженців їздять до України до лікарів

Зважаючи на зазначені проблеми, багато українських біженців вирішують повернутися в Україну на короткий термін (до 30 днів), щоб отримати доступ до медичних послуг.

Згідно з річним звітом МОМ Угорщини, 62% опитаних українців висловлювали намір відвідати Україну на короткий термін. Із них 26% – щоб звернутися за медичною допомогою.

Нагадаємо, ми писали, із якими проблемами українські біженці стикаються у Румунії. Найважче українцям оплачувати житло та забезпечувати медичні потреби.

Також ми розповідали, із якими проблемами стикаються українські біженці у Словаччині. Серед найбільших потреб українські біженці назвали доступ до медичних послуг.

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Угорщина Медична допомога
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