Попросят выселиться. В Венгрии меняют правила для украинских беженцев: детали

Венгрия изменила правила для украинских беженцев. С 21 августа бесплатное жилье будут предоставлять только украинцам с территорий, подвергшихся влиянию войны.
Какими будут новые условия субсидированного жилья и кого попросят выселиться, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на УВКБ ООН в Венгрии.
Правительство Венгрии приняло изменения в законодательство, согласно которым помощь с жильем украинским беженцам будут предоставлять в зависимости от региона, откуда они прибыли или где их постоянное место жительства.
С 21 августа право на получение субсидированного жилья при любых обстоятельствах будут иметь только украинцы, прибывшие с территорий Украины, которые правительство Венгрии признало подвергшимся влиянию войны.
В частности, в июле в перечень таких областей вошли:
В список областей, жители которых могут претендовать на бесплатное жилье в Венгрии, не вошли западные регионы Украины.
При подаче заявления на получение субсидированного жилья беженцев попросят предоставить удостоверение личности, паспорт или справку о регистрации места жительства, подтверждающие их место жительства в Украине.
Беженцы из других регионов будут сохранять право на субсидированное жилье до 20 августа.
Фото: Поддержка украинских беженцев в Венгрии (gettyimages.com)
Те, кто имеет право на временную защиту, могут получить субсидированное жилье в течение месяца после прибытия в Венгрию – даже без регистрации статуса защиты.
"В этом случае ваше жилье будет предоставлено муниципалитетами или венгерской благотворительной службой Мальтийского ордена, и оно будет включать бесплатное питание. Вам не придется нести никаких расходов на проживание", – объясняют на сайте УВКБ ООН в Венгрии.
Чтобы иметь право на субсидированное жилье и через месяц, за это время нужно зарегистрировать временную защиту. Тогда регистрация дает право еще на один месяц проживания в субсидированном жилье.
По истечении одного месяца право на субсидированное жилье будут иметь только те, кто подпадает под одну из категорий уязвимости (при условии проживания на территории, пострадавшей от войны):
Отмечается, что после 21 августа 2024 года владельцы жилья не будут получать государственные субсидии на размещение других категорий беженцев, поэтому людей могут попросить выселиться.
Правительство не будет предоставлять альтернативные варианты размещения (например, государственные коллективные приюті). Однако работающие в Венгрии смогут получить поддержку от своего работодателя.
К слову, прибывая из Украины в Венгрию, можно обратиться в организации, которые помогут на границе: с едой, юридической помощью, поиском транспорта, жильем, предметами первой необходимости и другими потребностями. При пересечении границы можно спросить дорогу в ближайший пункт помощи.
Напомним, мы писали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Венгрии.
Также мы сообщали, что в столице Венгрии продлили бесплатный проезд для украинских беженцев. Ездить в общественном транспорте Будапешта без оплаты можно будет до 30 сентября 2024 года.
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