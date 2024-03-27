Європейська столиця продовжила безплатний проїзд для українців: умови
У столиці Угорщини продовжили безкоштовний проїзд для українських біженців. Їздити громадським транспортом Будапешта без оплати можна буде до 30 вересня 2024 року.
Не діятиме пільга лише на деяких маршрутах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Будапештський транспортний центр.
Безкоштовний проїзд для українських біженців у Будапешті запровадили з 4 березня 2022 року. Цього року пільгу вкотре продовжили – до 30 вересня 2024 року.
Але з 1 квітня 2024 року можливість безкоштовного проїзду для українських біженців не поширюватиметься на ділянку приміських "блакитних" автобусів і електрички HÉV в межах Будапешта.
Скористатися безплатним проїздом можна, як і раніше, пред'явивши український документ, за яким можна ідентифікувати особу. Зокрема, один із таких:
- паспорт;
- посвідчення особи;
- посвідка на проживання;
- студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні;
- будь-який інший документ з української адреси проживання для інших іноземних громадян.
Із цими документами можна безкоштовно їздити усім транспортом Будапешта, крім:
- експресу 100E до аеропорту;
- фунікулера до Будайської фортеці;
- екскурсійних рейсів;
- катерів.
Транспортна компанія Будапешта просить своїх пасажирів надавати допомогу біженцям із України, що подорожують громадським транспортом у місті.
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