Європейська столиця продовжила безплатний проїзд для українців: умови

У столиці Угорщини продовжили безкоштовний проїзд для українських біженців. Їздити громадським транспортом Будапешта без оплати можна буде до 30 вересня 2024 року.

Не діятиме пільга лише на деяких маршрутах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Будапештський транспортний центр.

Безкоштовний проїзд для українських біженців у Будапешті запровадили з 4 березня 2022 року. Цього року пільгу вкотре продовжили – до 30 вересня 2024 року.

Але з 1 квітня 2024 року можливість безкоштовного проїзду для українських біженців не поширюватиметься на ділянку приміських "блакитних" автобусів і електрички HÉV в межах Будапешта.

Скористатися безплатним проїздом можна, як і раніше, пред'явивши український документ, за яким можна ідентифікувати особу. Зокрема, один із таких:

паспорт;

посвідчення особи;

посвідка на проживання;

студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні;

будь-який інший документ з української адреси проживання для інших іноземних громадян.

Із цими документами можна безкоштовно їздити усім транспортом Будапешта, крім:

експресу 100E до аеропорту;

фунікулера до Будайської фортеці;

екскурсійних рейсів;

катерів.

Транспортна компанія Будапешта просить своїх пасажирів надавати допомогу біженцям із України, що подорожують громадським транспортом у місті.