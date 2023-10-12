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Змушують співати гімн РФ та керувати безпілотниками. Федоров розповів про життя дітей в окупації

Фото: окупанти зросійщують дітей в школа (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти продовжують зросійщувати українських дітей в школах на тимчасово окупованих територіях. Школярів змалечку змушують співати гімн Російської Федерації.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За даними Федорова, у дитсадках на окупованих територіях окупанти змушують малечу співати гімн РФ й писати листи російському солдату 

У школах росіяни навчають старшокласників керувати безпілотниками та поводитись зі зброєю.

Водночас, за словами міського голови, у фейковому виші Мелітополя відкрили воєнізоване формування "Юнармія", з якого підлітків після навчання будуть забирати прямо на фронт.

"За даними Центру національного спротиву поставили "охоронцями" шкіл на ТОТ "казаків" з Росії. Ворожі виродки знущаються з дітей: обшукують, підіймають руку і навіть чинять сексуальне домагання", - додав Федоров.

Нагадаємо, ми вже повідомляли, що росіяни, яких найняли охороняти школи на тимчасово окупованих територіях України, почали проявляти неправомірну поведінку у відношенні дітей.

Пропаганда серед молоді

Росіяни активно використовують методи пропаганди для поширення вигідних наративів серед молоді на окупованій території. Так, в тимчасово окупованому Криму росіяни проводять заходи "військово-патріотичного виховання", направлені на поширення пропаганди серед молоді.

А в Маріуполь для видачі дітям в початкової школі завезли зошити з портретом та цитатою російського диктатора Володимира Путіна. Крім цього, дітей там змушують писати листи російським окупантам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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