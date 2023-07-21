Посилюють пропаганду серед дітей. Окупанти завезли в школи Маріуполя зошити з цитатами Путіна

В Маріуполь для видачі дітям в початкової школі завезли зошити з портретом та цитатою російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Зомбування українських дітей в окупації - навіть на зошитах", - повідомив Федоров.

За даними мера, окупанти наповну відпрацьовують план диктатора посилити військово-патріотичну пропаганду на 40 мільярдів рублів (44 мільйони доларів).

"Рашисти вже давно пробили дно: завмерли в часі та розвитку. 100 років тому на Росії були такі ж зошити з обличчями інших тиранів", - наголосив він.

Федоров також зазначив, що Україна має звільнити своїх дітей на тимчасово окупованих територіях, щоб вони не "росли рабами "руского міра".

Нагадаємо, ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області в школах дітей змушують писати листи російським окупантам. Школярі мають написати текст, у якому злочинця Володимира Путіна названо "нашим президентом".

Крім того, ми писали, що СБУ викрила ще 11 освітян-колаборантів, які займались пропагуванням російських наративів й русифікацією в школах тимчасово окупованого Маріуполя.

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