Заставляют петь гимн РФ и управлять беспилотниками. Федоров рассказал о жизни детей в оккупации

По данным Федорова, в детсадах на оккупированных территориях оккупанты заставляют малышей петь гимн РФ и писать письма российскому солдату

В школах россияне учат старшеклассников управлять беспилотниками и обращаться с оружием.

В то же время, по словам городского головы, в фейковом вузе Мелитополя открыли военизированное формирование "Юнармия", из которого подростков после обучения будут забирать прямо на фронт.

"По данным Центра национального сопротивления поставили "охранниками" школ на ВОТ "казаков" из России. Вражеские уроды издеваются над детьми: обыскивают, поднимают руку и даже оказывают сексуальное домогательство", - добавил Федоров.

Напомним, мы уже сообщали, что россияне, нанятые охранять школы на временно оккупированных территориях Украины, начали проявлять неправомерное поведение в отношении детей.

Пропаганда среди молодежи

Россияне активно используют методы пропаганды для распространения выгодных нарративов среди молодежи на оккупированной территории. Так, во временно оккупированном Крыму россияне проводят мероприятия военно-патриотического воспитания, направленные на распространение пропаганды среди молодежи.

А в Мариуполь для выдачи детям в начальной школе отвезли тетради с портретом и цитатой российского диктатора Владимира Путина. Кроме того, детей там заставляют писать письма российским оккупантам.

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