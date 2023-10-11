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На окупованих територіях бойовики почали домагатись дітей під час охорони шкіл, - ЦНС

Середа 11 жовтня 2023 15:55
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На окупованих територіях бойовики почали домагатись дітей під час охорони шкіл, - ЦНС Ілюстративне фото: на окупованих територіях бойовики почали домагатись дітей під час охорони шкіл (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни, яких найняли охороняти школи на тимчасово окупованих територіях України, почали проявляти неправомірну поведінку у відношенні дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зокрема росіяни найняли для "забезпечення порядку" в захоплених школах на окупованих територіях були залучені бойовики з численних приватних охоронних компаній з Росії, зокрема, таких, як "Казачья сотня" з білгородської області.

За словами місцевих, бойовики нерідко перебувають у нетверезому стані та чіпляються до школярів через зовнішній вигляд. Зазвичай їм не подобається одяг, стрижка або фарбоване волосся.

Також зафіксовано випадки не лише словесних претензій, але й рукоприкладство та протиправні обшуки. Саме під час обшуків школярі стали жертвами сексуальних домагань з боку так званих "охоронців".

Через вище згадані конфлікти з місцевим населенням підпілля вже ліквідувало 4-х "казаків" на Запоріжжі.

"Центр Національного Спротиву отримав перелік всіх російських охоронних компаній, що залучені на окупованих територіях, та всіх бойовиків, що беруть у цьому безпосередню участь. Українське підпілля стежить за всіма загарбниками, і ніхто з них не уникне неминучої розплати", - пише ЦНС.

РФ використовує дрони для атак на Україну

Британська розвідка повідомила, що іранська допомога Росії у війні проти України включала сотні безпілотних літальних апаратів та артилерійські боєприпаси. Іранські дрони-камідзе були ключовим елементом російської кампанії з завдання дальніх ударів по Україні.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що російські окупанти планують збільшити виробництво безпілотників-камікадзе типу "Шахед". Про це свідчать дані розвідки.

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