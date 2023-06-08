Змушують ходити мінними полями. Окупант розповів про нестачу продовольства на фронті

За словами росіянина, останнього разу їм привезли воду та лишили за 19 кілометрів від лінії фронту. Окупантам довелось йти за нею мінними полями.

"Це наша російська армія, це ж дизентерія, погана, бл*дь. Я більше сюди не поїду, нехай на мене в СОЧі (самовільне залишення частини) подають", - говорить він.

Ситуація на фронті

Армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Пізніше у Міноборони заявили, що окупантами доведеться ухвалювати "серйозні рішення" через події на фронті. Оскільки наслідки підриву Каховської ГЕС були неочікуваними для самих росіян, а ЗСУ перейшли в наступ у районі Бахмута. За минулу добу є просування до 1100 метрів на різних ділянках.

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