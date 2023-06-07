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Окупантам доведеться ухвалювати "серйозні рішення" через події на фронті, - Міноборони

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Київ, Середа 07 червня 2023 14:02
Окупантам доведеться ухвалювати "серйозні рішення" через події на фронті, - Міноборони Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Окупантами доведеться скоро ухвалювати "серйозні рішення" через події на фронті. Оскільки наслідки підриву Каховської ГЕС були неочікуваними для самих росіян, а ЗСУ перейшли в наступ у районі Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

"Їм зараз доведеться серйозні рішення приймати. Якщо ми бачимо епіцентр бойових дій на сході, то як там вони змушені стягувати війська для того, щоб оборонитися. Тому, що на Бахмутському напрямку, наприклад, ми пішли в наступ. Так само тут очевидно буде більше змін для них", - заявила вона.

Маляр вважає, що росіяни не розрахували наслідків підриву Каховської ГЕС, тому їх передові позиції були затоплені. На її думку, окупанти абсолютно не контролюють ситуацію на лівому березі Херсонської області.

"І їм доведеться змінювати зараз навіть і дислокацію. Тому що затоплені й території їх військових підрозділів. Там наразі проблеми із замінуванням, бо попливли ці міни і абсолютно неконтрольована ситуація", - сказала заступниця міністра.

ЗСУ перейшли в наступ

Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр заявила, що українські військові на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ. За її словами, ЗСУ за минулу добу звільнили до 1100 метрів на деяких ділянках фронту.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський підтверджує цю інформацію. Він показав кадри просування бійців-штурмовиків на флангах під Бахмутом.

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