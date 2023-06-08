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Заставляют ходить по минным полям. Оккупант рассказал о нехватке продовольствия на фронте

Фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные жалуются на командование, не поставляющее продовольственные товары и воду на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

По словам россиянина, в последний раз им привезли воду и оставили в 19 километрах от линии фронта. Оккупантам пришлось идти за ней по минным полям.

"Это наша российская армия, это же дизентерия, плохая, бледная. Я больше сюда не поеду, пусть на меня в СОЧи (самовольное оставление части) подают", - говорит он.

Ситуация на фронте

Армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей .

Позже в Минобороны заявили, что оккупантам придется принимать "серьезные решения" из-за событий на фронте. Потому что последствия подрыва Каховской ГЭС были неожиданными для самих россиян, а ВСУ перешли в наступление в районе Бахмута . За прошедшие сутки есть продвижение до 1100 метров на разных участках.

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