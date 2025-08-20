UA

Змушував рятувальників будувати будинок: затримано ексначальника ДСНС у Вінницькій області

Фото: затримано ексначальника ДСНС у Вінницькій області (dbr.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Співробітники ДБР затримали колишнього начальника ГУ ДСНС у Вінницькій області. Він примушував підлеглих безоплатно працювати на його особистих будівництвах та ремонтах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Деталі справи

За даними розслідування, з червня 2024 по березень 2025 року він залучав п’ятьох співробітників рятувальної служби до будівництва та ремонту об’єктів нерухомості у Вінницькій та Харківській областях. Працівників змушували працювати як у робочий, так і у вільний час, зводячи будинки чиновника та виконуючи ремонтні роботи.

У ДБР зазначили, що задокументували щонайменше чотири об’єкти, на яких екскерівник використовував своїх підлеглих як безоплатну робочу силу.

"Колишній керівник очолював обласне управління понад 15 років, а з весни 2025 року перебуває на пенсії. Наразі він обіймає посаду керівника комунального підприємства у Вінниці", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у нього вилучили документи на право власності, медичні довідки про інвалідність, 10 тисяч євро, мобільний телефон, сервер відеоспостереження та цифрові носії інформації.

Що загрожує

Ексначальнику оголосили підозру у вербуванні людей з метою експлуатації з використанням службового становища (ч. 2 ст. 149 ККУ). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою застави у 2,49 млн гривень. Слідство триває, встановлюють коло інших причетних осіб.

 
Фото: затримано ексначальника ДСНС у Вінницькій області (dbr.gov.ua)

 

Схожі справи

Нагадаємо, раніше працівник ДБР затримали проректора військової академії, який також змушував підлеглих будувати приватний будинок на власній земельній ділянці.

Аналогічні випадки зафіксовані в Одеській та Дніпропетровській областях.

Зокрема, в Одеській області викрили одного з командувачів регіонального управління сил територіальної оборони (ТрО) "Південь", який залучав бійців до будівництва власного маєтку.

У Дніпропетровській області командира військової частини викрили на примушенні підлеглих будувати будинки для членів його родини.

