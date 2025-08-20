Змушував рятувальників будувати будинок: затримано ексначальника ДСНС у Вінницькій області

Деталі справи

За даними розслідування, з червня 2024 по березень 2025 року він залучав п’ятьох співробітників рятувальної служби до будівництва та ремонту об’єктів нерухомості у Вінницькій та Харківській областях. Працівників змушували працювати як у робочий, так і у вільний час, зводячи будинки чиновника та виконуючи ремонтні роботи.

У ДБР зазначили, що задокументували щонайменше чотири об’єкти, на яких екскерівник використовував своїх підлеглих як безоплатну робочу силу.

"Колишній керівник очолював обласне управління понад 15 років, а з весни 2025 року перебуває на пенсії. Наразі він обіймає посаду керівника комунального підприємства у Вінниці", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у нього вилучили документи на право власності, медичні довідки про інвалідність, 10 тисяч євро, мобільний телефон, сервер відеоспостереження та цифрові носії інформації.

Що загрожує

Ексначальнику оголосили підозру у вербуванні людей з метою експлуатації з використанням службового становища (ч. 2 ст. 149 ККУ). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою застави у 2,49 млн гривень. Слідство триває, встановлюють коло інших причетних осіб.