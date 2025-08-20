Змушував рятувальників будувати будинок: затримано ексначальника ДСНС у Вінницькій області

Співробітники ДБР затримали колишнього начальника ГУ ДСНС у Вінницькій області. Він примушував підлеглих безоплатно працювати на його особистих будівництвах та ремонтах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
За даними розслідування, з червня 2024 по березень 2025 року він залучав п’ятьох співробітників рятувальної служби до будівництва та ремонту об’єктів нерухомості у Вінницькій та Харківській областях. Працівників змушували працювати як у робочий, так і у вільний час, зводячи будинки чиновника та виконуючи ремонтні роботи.
У ДБР зазначили, що задокументували щонайменше чотири об’єкти, на яких екскерівник використовував своїх підлеглих як безоплатну робочу силу.
"Колишній керівник очолював обласне управління понад 15 років, а з весни 2025 року перебуває на пенсії. Наразі він обіймає посаду керівника комунального підприємства у Вінниці", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків у нього вилучили документи на право власності, медичні довідки про інвалідність, 10 тисяч євро, мобільний телефон, сервер відеоспостереження та цифрові носії інформації.
Ексначальнику оголосили підозру у вербуванні людей з метою експлуатації з використанням службового становища (ч. 2 ст. 149 ККУ). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою застави у 2,49 млн гривень. Слідство триває, встановлюють коло інших причетних осіб.
Нагадаємо, раніше працівник ДБР затримали проректора військової академії, який також змушував підлеглих будувати приватний будинок на власній земельній ділянці.
Аналогічні випадки зафіксовані в Одеській та Дніпропетровській областях.
Зокрема, в Одеській області викрили одного з командувачів регіонального управління сил територіальної оборони (ТрО) "Південь", який залучав бійців до будівництва власного маєтку.
У Дніпропетровській області командира військової частини викрили на примушенні підлеглих будувати будинки для членів його родини.