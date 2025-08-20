Заставлял спасателей строить дом: задержан экс-начальник ГСЧС в Винницкой области

Сотрудники ГБР задержали бывшего начальника ГУ ГСЧС в Винницкой области. Он заставлял подчиненных бесплатно работать на его личных стройках и ремонтах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
По данным расследования, с июня 2024 по март 2025 года он привлекал пятерых сотрудников спасательной службы к строительству и ремонту объектов недвижимости в Винницкой и Харьковской областях. Работников заставляли работать как в рабочее, так и в свободное время, возводя дома чиновника и выполняя ремонтные работы.
В ГБР отметили, что задокументировали по меньшей мере четыре объекта, на которых экс-руководитель использовал своих подчиненных как бесплатную рабочую силу.
"Бывший руководитель возглавлял областное управление более 15 лет, а с весны 2025 года находится на пенсии. Сейчас он занимает должность руководителя коммунального предприятия в Виннице", - говорится в сообщении.
Во время обысков у него изъяли документы на право собственности, медицинские справки об инвалидности, 10 тысяч евро, мобильный телефон, сервер видеонаблюдения и цифровые носители информации.
Экс-начальнику объявили подозрение в вербовке людей с целью эксплуатации с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 149 УКУ). Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в 2,49 млн гривен. Следствие продолжается, устанавливают круг других причастных лиц.
Напомним, ранее работник ГБР задержали проректора военной академии, который также заставлял подчиненных строить частный дом на собственном земельном участке.
Аналогичные случаи зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях.
В частности, в Одесской области разоблачили одного из командующих регионального управления сил территориальной обороны (ТрО) "Юг", который привлекал бойцов к строительству собственного имения.
В Днепропетровской области командира воинской части разоблачили на принуждении подчиненных строить дома для членов его семьи.