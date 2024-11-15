ДБР викрило підполковника, який змушував підлеглих будувати будинки родичам

У Дніпропетровській області викрили командира військової частини. Підполковник примушував підлеглих будувати будинки для своїх родичів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, п’ять військовослужбовців, починаючи з 2022 року, будували будинки для матері та тещі підполковника. Два двоповерхові котеджі будували з фундаменту, також начальник "замовив" у домі для матері зону барбекю.

Командир погрожував відправити бійців на передову у разі відмови. Військові майже три роки не з'являлися на службі, але отримували зарплату, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових (спеціальних) завдань.

Дії командира військової частини завдали збитків державі на 2,5 млн гривень.

Правоохоронці провели 12 обшуків за місцем проживання та роботи командира та його підлеглих, а також в автомобілях, якими вони користуються. Вилучили документи, відомості, мобільні телефони та чорнові записи щодо будівництва.

Командира військової частини затримали. Йому оголосили підозру у перевищенні влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Підполковнику загрожує до 12 років в'язниці.

Фото: у Дніпропетровській області підполковник змушував підлеглих будувати будинки (dbr.gov.ua)