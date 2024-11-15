ua en ru
Пт, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДБР викрило підполковника, який змушував підлеглих будувати будинки родичам

Дніпропетровська область, П'ятниця 15 листопада 2024 16:07
UA EN RU
ДБР викрило підполковника, який змушував підлеглих будувати будинки родичам Фото: у Дніпропетровській області підполковник змушував підлеглих будувати будинки (dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Дніпропетровській області викрили командира військової частини. Підполковник примушував підлеглих будувати будинки для своїх родичів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, п’ять військовослужбовців, починаючи з 2022 року, будували будинки для матері та тещі підполковника. Два двоповерхові котеджі будували з фундаменту, також начальник "замовив" у домі для матері зону барбекю.

Командир погрожував відправити бійців на передову у разі відмови. Військові майже три роки не з'являлися на службі, але отримували зарплату, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових (спеціальних) завдань.

Дії командира військової частини завдали збитків державі на 2,5 млн гривень.

Правоохоронці провели 12 обшуків за місцем проживання та роботи командира та його підлеглих, а також в автомобілях, якими вони користуються. Вилучили документи, відомості, мобільні телефони та чорнові записи щодо будівництва.

Командира військової частини затримали. Йому оголосили підозру у перевищенні влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Підполковнику загрожує до 12 років в'язниці.

Фото: у Дніпропетровській області підполковник змушував підлеглих будувати будинки (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, це не перший випадок, коли військові командири використовують підлеглих у своїх інтересах. До цього правоохоронці викрили командирів у Житомирській та Одеській областях.

Також ДБР передало до суду справу колишнього воєнкома із Закарпатської області. Він змушував військовослужбовців проводили будівельні роботи у його будинку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБР Суд
NEWS
Імітація для Трампа. Навіщо РФ грає зі зльотами Ту-95 і чи можлива велика атака
Імітація для Трампа. Навіщо РФ грає зі зльотами Ту-95 і чи можлива велика атака
DAILY
Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу